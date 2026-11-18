Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesinde, İzmir ve Ege Bölgesi'nde ilk kez tamamen laparoskopik yöntemle sağ hepatektomi (karaciğerin sağ bölümünün çıkarılması) ameliyatı gerçekleştirildi. Karaciğerin yaklaşık yüzde 65'inin çıkarıldığı operasyon, ileri düzey minimal invaziv karaciğer cerrahisi alanında bölge için önemli bir aşama oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi, ileri cerrahi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde, İzmir ve Ege Bölgesi'nde ilk kez tamamen laparoskopik yöntemle sağ hepatektomi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Karaciğerin yaklaşık yüzde 65'inin çıkarıldığı operasyon, bölgede ileri düzey minimal invaziv karaciğer cerrahisinin gelişimi açısından önemli bir aşama olarak kayıtlara geçti.

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Ameliyatın cerrahi ekibinde Prof. Dr. Cihan Ağalar, Dr. Öğr. Üyesi Emre Karadeniz, Dr. Ece Nur Dural, Dr. Onur Mengeneci ve Hemşire Simge Sezer görev aldı. Operasyonun anestezi yönetimi ise Prof. Dr. Bülent Serhan Yurtlu liderliğinde Dr. Esra Kalyoncu, Dr. Sinem Özçelik ve Anestezi Teknikeri Elif Kartal tarafından gerçekleştirildi.

Büyük cerrahi, küçük kesilerle gerçekleştirildi

Karaciğerin sağ bölümünün çıkarılmasını içeren sağ hepatektomi, karaciğer cerrahisinin en kapsamlı ve teknik açıdan zorlu ameliyatları arasında yer alıyor. Geleneksel cerrahi yöntemlerde geniş karın kesileriyle gerçekleştirilen bu operasyon, gelişen cerrahi teknikler sayesinde uygun hastalarda tamamen laparoskopik yöntemle de uygulanabiliyor.

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Laparoskopik cerrahi, karın duvarına açılan küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve özel cerrahi aletler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Uygun hastalarda tercih edilen bu yöntem; ameliyat sonrası ağrının azalması, hastanede kalış süresinin kısalması ve günlük yaşama daha erken dönülmesi gibi avantajlar sağlayabiliyor. Ayrıca kanser hastalarının tedavi süreçlerinde önemli bir yere sahip olan ilaç tedavilerine mümkün olan en kısa sürede başlanmasına da imkan tanıyabiliyor.

"30'un üzerinde laparoskopik karaciğer ameliyatı deneyimimizi bir üst aşamaya taşıdık"

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Ağalar, kliniğin laparoskopik karaciğer cerrahisindeki deneyimine dikkat çekerek şunları söyledi:

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"Kliniğimizde bugüne kadar laparoskopik yöntemle 30'un üzerinde karaciğer ameliyatı gerçekleştirdik. Ancak bu operasyonla ilk kez karaciğerin yaklaşık yüzde 65'inin çıkarıldığı, bu ölçekte büyük bir karaciğer rezeksiyonunu tamamen laparoskopik yöntemle gerçekleştirmiş olduk. Sağ hepatektomi, karaciğerin önemli bir bölümünün çıkarılmasını gerektiren, teknik açıdan oldukça kompleks bir ameliyattır. Bu büyüklükteki bir operasyonun geniş bir karın kesisi yapılmadan, tamamen laparoskopik yöntemle gerçekleştirilmesi ileri cerrahi deneyim, gelişmiş teknik altyapı ve güçlü bir ekip çalışması gerektiriyor. İzmir ve Ege Bölgesi'nde bir ilk olan bu ameliyat, kliniğimizin hepatopankreatobiliyer cerrahi alanında ulaştığı deneyim ve teknik kapasite açısından önemli bir aşamayı temsil ediyor. Amacımız, cerrahideki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygun hastalarımıza modern, güvenli ve etkili tedavi seçenekleri sunmaya devam etmek."

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Multidisipliner ekip çalışmasının başarısı

Operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinde farklı uzmanlık alanlarının koordineli çalışması önemli rol oynadı. Cerrahi ve anestezi ekiplerinin yanısıra DEÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Işıl Başara ve Prof. Dr. Canan Altay da operasyona katkı sağladı.

İleri düzey cerrahi uygulamalarda farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalışmasının önemini ortaya koyan operasyon, DEÜ Hastanesi'nin multidisipliner sağlık hizmeti yaklaşımını da yansıttı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, ileri cerrahi tekniklerin klinik uygulamalara kazandırılması, multidisipliner yaklaşımın güçlendirilmesi ve nitelikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.