Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Çeşme Sokak Emekçileri Buluşuyor" toplantısında sokak satıcılığına ilişkin yapılan değerlendirmelere tepki göstererek, kontrolsüz seyyar satışların kayıtlı esnafı mağdur ettiğini savundu.

Çeşme’de sokak satıcılığı ve kayıt dışı satışlara ilişkin tartışmalar sürerken, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü’nden açıklama geldi. Çeşme Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda yapılan değerlendirmelere tepki gösteren Köfüncü, 2 bin 300 üyeye ve 147 meslek grubuna sahip Esnaf ve Sanatkarlar Odasının görüşlerinin alınmadan esnafı ilgilendiren konularda değerlendirme yapılmasını eleştirdi.

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"Kadınların üretip satmasına karşı değiliz"

Kadınların kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri satmalarına karşı olmadıklarını belirten Köfüncü, bu satışların belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Satışların belediye tarafından belirlenecek alanlarda yapılmasının önemine dikkat çeken Köfüncü, kontrolsüz sokak satışlarının kayıtlı esnaf açısından haksız rekabete yol açtığını savundu.

Başkan Denizli’ye çağrı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye de seslenen Köfüncü, sokak satışlarına yönelik denetimlerin artırılmasını ve esnafı ilgilendiren kararların ilgili kurumlarla istişare edilerek alınmasını istedi. Esnaf odasının yok sayılmasına tepki gösteren Köfüncü, "Bu odayı kimse yok sayamaz. Bıçak kemiğe dayandı. Seyyarlarla bu Çeşme güzelleşmez" ifadelerini kullandı.

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Köfüncü, "Çeşme Hindistan değildir" sözleriyle de kontrolsüz sokak satışlarına yönelik tepkisini dile getirdi.