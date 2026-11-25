Şüpheliler, kadına mahalledeki bir evden hırsızlık yapıldığını, bu sebeple evindeki altınları incelemeleri gerektiğini ve incelemenin ardından altınları geri getireceklerini söyledi. Kadından yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve para alan şüpheliler evden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi'nde yaşayan F.F'nin (66) evine giden şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıttı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak evine girdikleri kadını yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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