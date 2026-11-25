İzmir'in Ödemiş ilçesinde kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi, yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ve parasını alarak dolandırmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheliden; S.A. (26), M.K.Ş. (29), B.Y. (24) ve S.Y. (23) tutuklandı, Ş.A. (50) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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