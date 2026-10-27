İzmir Ticaret Borsası Başkanı Tuncer'den tarımda yenilenebilir enerji için kooperatif önerisi

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, üreticilerin ortak yatırımlarla enerji maliyetlerini azaltabilmesi için yenilenebilir enerji kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasını önerdi.

Tuncer, borsanın İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2026-2027 sezonunda tarımda genel olarak verimin yüksek olduğu bereketli bir dönem yaşandığını söyledi.

Tarımsal üretimde yalnızca miktarsal artışların yeterli olmadığına dikkati çeken Tuncer, üreticinin maliyetlerini karşılayabildiği, emeğinin karşılığını alabildiği ve üretimini sürdürebildiği bir ekonomik yapıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Ömer Gökhan Tuncer, enerji maliyetlerinin üreticinin kazancını ve gıdanın tüketiciye ulaşma maliyetini doğrudan etkilediğini, yenilenebilir enerji kaynaklarının ise üretimin devamlılığı ve gıda arz güvenliği açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Yatırım maliyetleri ve teknik gereksinimlerin özellikle küçük üreticilerin bu kaynaklara erişimini zorlaştırabildiğini dile getiren Tuncer, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji kooperatifleri, üreticilerin ortak yatırım yapmasını, maliyetleri paylaşmasını ve enerji üretiminde söz sahibi olmasını sağlayarak bu engellerin aşılmasına katkı sunabilir. Çatı güneş sistemleri, jeotermal enerji ve biyogaz gibi çözümler, sulama, seracılık, hayvancılık, soğuk hava depoları ve gıda işleme faaliyetlerinde değerlendirilebilir. Ortak ekipman ve bakım hizmetleri maliyetleri düşürebilir, enerji giderlerinin öngörülebilirliğini artırabilir ve ürün kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayabilir."

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Tuncer, Avrupa'daki enerji topluluğu örneklerinin farklı ortaklık ve yerel katılım modelleri açısından yol gösterici olduğuna işaret etti.

Yenilenebilir enerji kooperatiflerinin faaliyetlerine ilişkin mevzuattaki kısıtların giderilmesi ve uygun bir hukuki çerçeve oluşturulması gerektiğini söyleyen Tuncer, "Üreticilerin ortak yatırımlarla enerji maliyetlerini yönetebilmelerini sağlayacak düzenlemeler, tarımın rekabet gücüne, çiftçi gelirlerine, kırsal kalkınmaya ve gıda arz güvenliğine önemli katkılar sunabilir." değerlendirmesinde bulundu.