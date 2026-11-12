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        İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu

        İzmir'in Konak ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:01 Güncelleme:
        İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu

        İzmir'in Konak ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

        Konak ilçesi Sadık Bey Tramvay Durağı yakınlarında deniz yüzeyinde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hareketsiz halde bulunan kadın, polis ekiplerince tekneye alındı.

        Sağlık ekipleri, isminin Y.Ç. olduğu öğrenilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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