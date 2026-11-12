İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.
İzmir'in Konak ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.
Konak ilçesi Sadık Bey Tramvay Durağı yakınlarında deniz yüzeyinde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hareketsiz halde bulunan kadın, polis ekiplerince tekneye alındı.
Sağlık ekipleri, isminin Y.Ç. olduğu öğrenilen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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