İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerinin 3 adrese düzenlediği operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde, para ve silan ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerinin 3 adrese düzenlediği operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde, para ve silan ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi 7424 Sokak üzerinde bulunan 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1320 sentetik ecza, bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ile 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında arama kaydı olan 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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