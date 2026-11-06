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        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerinin 3 adrese düzenlediği operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde, para ve silan ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 00:25 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerinin 3 adrese düzenlediği operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde, para ve silan ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi 7424 Sokak üzerinde bulunan 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1320 sentetik ecza, bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ile 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltına alınanlar arasında arama kaydı olan 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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