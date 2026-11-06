İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polis ekiplerinin 3 adrese düzenlediği operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde, para ve silan ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi 7424 Sokak üzerinde bulunan 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1320 sentetik ecza, bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ile 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında arama kaydı olan 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.