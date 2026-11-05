İzmir'de Türkiye Gönül Köprüsü Festivali başladı

İzmir'de 12 hemşehri federasyonunun işbirliğinde yürütülen Türkiye Gönül Köprüsü projesi kapsamında Türkiye Gönül Köprüsü Festivali (FARKFEST) başladı.

Buca ilçesindeki Kaynaklar Cennet Vadisi'nde gerçekleştirilen ve Terörsüz Türkiye'nin anlatılacağı festivalin açılışında Tire Mehteran Takımı gösteri sundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, festivalin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" sürecini başlattıklarını hatırlattı.

Son yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çok önemli bir mutabakatın sağlandığını anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

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"Bugün sivil toplum, İzmir'de Türk milletinin birlik, beraberlik, huzur içinde kardeşlik içinde aynı bayrak altında o iç cephenin güçleneceğini gösterdiği güzel bir etkinliğin içindeyiz. Ben, 12 federasyonun yöneticilerini kutluyorum. Bugün dünya ve bölgesel olarak yaşanan krizleri hep birlikte görüyoruz. Hamdolsun, Türkiye Cumhuriyeti olarak dimdik ayaktayız. Geleceğe Türkiye Yüzyılı doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

- "İşte bizim görmek isteğimiz kardeşlik tablosu buydu"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise 2 yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" çağrısının ardından İzmir'deki federasyonların ve konfederasyonların kardeşliği güçlendirmek için yola çıktığını söyledi.

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O gün başlayan birlikteliğin böylesine anlamlı bir etkinlikle sürdüğünü belirten Şahin, "İşte bizim görmek isteğimiz kardeşlik tablosu buydu. Hepinize teşekkür ederim. Bizi bir arada tutan ortak tarihimiz, değerlerimiz ve aynı vatanda birlikte yaşama irademizdir." dedi.

Şahin, kentin gelişmesi ve güzelleşmesi için ortak çalışmalar yapmanın önemli olduğunu aktardı.

Hiç kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden tek vücut olmaktan başka çare olmadığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve küresel senaryolara karşı birlikte direnmeliyiz. Siyonist ve emperyalist projelerin birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi gölgelemesine asla müsaade etmemeliyiz. Terörsüz Türkiye hedefinde küresel ve bölgesel tehditler karşısında tek yürek olmaktan başka çare görmüyoruz. Unutmayınız, bu vatanın her karışı bizimdir. Bu milletin her ferdi birbirine emanettir. Terörsüz Türkiye hedefiyle güçlenen bu dayanışmanın İzmir'imizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayan kalıcı bir işbirliğine dönüşmesini yürekten temenni ediyorum."

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Uluslararası Konyalılar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Aydoğan ise festivalin Türkiye için önemine değindi.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

15 Kasım'a kadar açık kalacak Türkiye Gönül Köprüsü Festivali kapsamında her gün bir federasyon şenlik alanında yöresel etkinlikler düzenleyecek.

Terörsüz Türkiye'nin öneminin anlatılacağı etkinliklerde yörelere ait yemekler şenlik alanını ziyaret edenlere ikram edilecek.