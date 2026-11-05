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        T3 Vakfından İzmirli gençlere bursa başvuru çağrısı

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttüğü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için İzmirli gençlere başvuru çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:40 Güncelleme:
        T3 Vakfından İzmirli gençlere bursa başvuru çağrısı

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttüğü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için İzmirli gençlere başvuru çağrısında bulundu.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde altı farklı kategoride 5 bin gence burs desteği sağlanacak programın başvuruları 8 Kasım'da sona erecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen T3 Vakfı İzmir İl Sorumlusu Türker Yaşın, programın yalnızca maddi destek değil, gençlerin bilimsel üretimden girişimciliğe, yapay zekadan etik iletişime kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri bir ekosistem sunduğunu belirtti.

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        Milli Teknoloji Hamlesi'nin gençlerin öz güvenini ve yetkinliklerini geliştiren kapsamlı bir vizyon olduğunu ifade eden Yaşın, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine ulaşmasında gençlerin önemli rol üstlendiğini kaydetti.

        Yaşın, bursiyerlerin vakfın yürüttüğü faaliyetlerde aktif roller üstlenebildiğini aktararak, "Gençlerimiz bu ekosistemin içerisinde eğitimlere, kamplara, atölye çalışmalarına, mentorluk faaliyetlerine ve T3 Vakfı projelerine dahil olarak kendi yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı buluyor. Bugün binlerce gönüllümüz ve bursiyerimizle Türkiye'nin dört bir yanında çok büyük bir teknoloji ve gençlik ekosistemi oluşturmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

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