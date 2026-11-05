Aliağa Petkimspor, Ahmet Kerim Andıç'ı profesyonel yaptı

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladık. 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş, 2.17 metre boyundaki genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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