İzmir'de şişirilmek istenen iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu 1 işçi öldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması nedeniyle yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Aliağa ilçesinde hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması nedeniyle yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çakmaklı Mahallesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde iş makinesinin lastiğine hava basılırken lastiğin patlaması sonucu Eyüp Eğinli yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Eğinli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eğinli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.