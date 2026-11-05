Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanın ilk bölümünde savunma-hücum varyasyonları gerçekleştiren takım, ikinci bölümde ise şut çalışması yaptı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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