Aliağa'da tren ambulansa çarptı: 1 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolunda bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya doğru ilerleyen ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulansta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

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