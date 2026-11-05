Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de iş makinesi lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'de iş makinesi lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında, hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 21:30 Güncelleme:
        İzmir'de iş makinesi lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında, hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

        Olay, Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde Ağır Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işçilerden Eyüp Eğinli (30) ve İ.H.K (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eyüp Eğinli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eğinli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        REKLAM

        Kazada yaralanan İ.H.K'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Göztepe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Aliağa'da tren ambulansa çarptı: 1 yaralı
        Aliağa'da tren ambulansa çarptı: 1 yaralı
        İzmir'de yüz gerdirme ameliyatı olan doktor yaşamını yitirdi
        İzmir'de yüz gerdirme ameliyatı olan doktor yaşamını yitirdi
        İzmir'de Türkiye Gönül Köprüsü Festivali başladı
        İzmir'de Türkiye Gönül Köprüsü Festivali başladı
        İzmir'de şişirilmek istenen iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu 1 işçi...
        İzmir'de şişirilmek istenen iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu 1 işçi...
        T3 Vakfından İzmirli gençlere bursa başvuru çağrısı
        T3 Vakfından İzmirli gençlere bursa başvuru çağrısı