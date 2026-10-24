Karşıyaka - Söke 1970 SK: 2-1

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'le deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka evinde Söke 1970 Spor takımını 2-1 yenerek üst sıralar için umutlandı. Yeşil-beyazlılar 24'üncü dakikada frikikten Veysel'in attığı golle öne geçti: 1-0. Karşıyaka, dakikalar 40'ı gösterdiğinde Erhan ile farkı ikiye çıkardı ve ilk devreyi 2-0 önde bitirdi. Konuk Söke 1970 Spor maçın 54'üncü dakikasında penaltıdan Berhan'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puanı hanesine ev sahibi Karşıyaka yazdırdı. Karşıyaka bu sonucun ardından 12 puana ulaşıp Play-Off hattına yaklaştı. Söke 1970 Spor ise 7 puanla orta sıralarda kaldı.

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