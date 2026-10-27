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        Robin van Persie Göztepe U19 maçına geldi

        DÜNYACA ünlü eski Hollandalı futbolcu ve teknik direktör Robin van Persie, AZ Alkmaar - Göztepe U19 takımları arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi 2'nci Tur maçını izlemek için AFAS Training Complex Stadı'na geldi. Ülkemizde 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie'yi eski takımı arkadaşı, Göztepe Sportif Direktörü İsmail Köybaşı karşıladı. İkili uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, İsmail Köybaşı, Robin van Persi'ye Göztepe ile ilgili bilgiler de aktardı. Maça gelen AZ Alkmaar ve Göztepeli futbolseverler de van Persie'ye büyük ilgi gösterdi. İsmail Köybaşı, van Persie'yi Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'le de tanıştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:30 Güncelleme:
        Robin van Persie Göztepe U19 maçına geldi

        DÜNYACA ünlü eski Hollandalı futbolcu ve teknik direktör Robin van Persie, AZ Alkmaar - Göztepe U19 takımları arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi 2'nci Tur maçını izlemek için AFAS Training Complex Stadı'na geldi. Ülkemizde 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie'yi eski takımı arkadaşı, Göztepe Sportif Direktörü İsmail Köybaşı karşıladı. İkili uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, İsmail Köybaşı, Robin van Persi'ye Göztepe ile ilgili bilgiler de aktardı. Maça gelen AZ Alkmaar ve Göztepeli futbolseverler de van Persie'ye büyük ilgi gösterdi. İsmail Köybaşı, van Persie'yi Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'le de tanıştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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