6 Şubat depremlerinde yarılan yolda stabilize şekilde ulaşım sürüyor Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören yol yenilenen haliyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar görerek yarılan yol aradan geçen sürede yapılan çalışmalarla yeniden düzenlendi. Asfaltlanmayı bekleyen yolda stabilize şekilde ulaşım sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nden geçen ikiye bölünen yol ve çevresindeki arazilerde oluşan derin çatlaklar 6 Şubat depremlerinin ardından görüntülenmişti. Otoyoldan geçen üst geçitte depremde hasar aldı. Üst geçit ve çevresinde yarılmalar meydana gelirken, üst geçidin köprü bölümü ayakta kaldı ancak bağlantı kanatlarında hasar oluştu. Deprem sonrasında bölgede yapılan çalışmalarla yol ve çevresindeki hasarlar büyük ölçüde giderildi. Arazi yolunu özellikle tarım araçları kullanırken, ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü şekilde sağlanıyor.

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"Depremde burası bayağı bir hasar aldı"

Bölgedeki mahallelerden Çöçeli Mahalle Muhtarı Murat Sımsık, "Burası Ördekdede'ye giden ara yol, arazi yolumuz. Ördekdede komşu köyümüzde. Alttaki yol da Gaziantep, Adana istikametine giden otoyol. Depremde burası bayağı bir hasar aldı. Sonradan bir stabilize yapıldı. Yani tarım arazileri araçları gelsin diye bir yol yapıldı ama asfalt yapılmadı. Bölgemizde de izler hala var. Devletimiz sağ olsun aslında kısmen yapıyor. Bu yolumuz bozuktu büyükşehir belediyemiz yaptı. Büyük bir patlama olmuştu depremde köprü çökmemişti ama etrafları komple kanatları dağılmıştı. Araçlar şu an kontrollü geçiyor. Tarım araçları genelde geçiyor. Ağır tonajlı araçlar buradan geçmiyor" dedi.