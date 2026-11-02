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        Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı Nurhak Dağı'na düştü

        Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini gösterdi. Nurhak Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı Nurhak Dağı'na düştü

        Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini gösterdi. Nurhak Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

        Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kış mevsiminin ilk kar manzaraları görülmeye başlandı.

        Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Nurhak Dağı, yağan karla birlikte beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Zirvede ortaya çıkan kar manzarası görsel şölen sundu. Bölge halkı da kışın gelişini hissetmeye başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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