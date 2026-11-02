Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı Nurhak Dağı'na düştü

Bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Nurhak Dağı, yağan karla birlikte beyaza bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Zirvede ortaya çıkan kar manzarası görsel şölen sundu. Bölge halkı da kışın gelişini hissetmeye başladı.

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