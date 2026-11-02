Kahramanmaraş'ta sonbahar renkleri hakim oldu

Yaprakların sarı ve kızıl tonlara dönüştüğü, farklı noktalarda çiçeklerin açmaya devam ettiği yayla, sonbaharda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere görsel şölen sunuyor.

Asırlık çınarların yanı sıra köknar, kayın, sedir, çam ve meşe ağaçlarının bulunduğu yaylada, sonbaharın renkleri doğaya ayrı bir güzellik kattı.

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