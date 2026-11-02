Elbistan'da bir fırıncı ekmek fiyatını 10 TL'ye düşürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir fırıncı, 18 TL olan ekmek fiyatını 10 TL’ye indirerek vatandaşlara destek oldu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Karaelbistan Mahallesi’nde fırın işleten İsmail Şahin, 18 TL’ye satılan ekmeğin fiyatını gramajını da düşürmeden 10 TL’ye indirdi.

İndirimin dar gelirli ve kalabalık aileler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Şahin, un fiyatlarında yeni bir artış yaşanmaması halinde bu uygulamayı Ramazan ayına kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Fırında üretilen ekmeklerin birinci kalite unla yapıldığını ve gramajda eksiltmeye gitmediklerini vurgulayan Şahin, amacının bu zorlu süreçte hemşehrilerine destek olmak olduğunu söyledi.