Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri 17 yaşındaki Erdem, Cumhuriyet için 103 kilometre koştu Ağabeyinin şakasını ciddiye alan Erdem, 13.5 saatte 103 kilometre koştu

        17 yaşındaki Erdem, Cumhuriyet için 103 kilometre koştu Ağabeyinin şakasını ciddiye alan Erdem, 13.5 saatte 103 kilometre koştu

        Karabüklü 17 yaşındaki Erdem Belder, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Bolu'nun Yeniçağ ilçesinden Safranbolu'ya 103 kilometre koştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:40 Güncelleme:
        17 yaşındaki Erdem, Cumhuriyet için 103 kilometre koştu Ağabeyinin şakasını ciddiye alan Erdem, 13.5 saatte 103 kilometre koştu

        Karabüklü 17 yaşındaki Erdem Belder, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Bolu'nun Yeniçağ ilçesinden Safranbolu'ya 103 kilometre koştu.

        Yaklaşık üç ay önce ağabeyi Alper Belder ve bir arkadaşıyla sohbet ederken ortaya çıkan fikir üzerine koşuya hazırlanan Erdem Belder, rotasını Safranbolu Eski Çarşı'da tamamlayacak şekilde planladı.

        Yeniçağa ilçesinden koşuya başlayan Belder, su ve kısa dinlenme molalarıyla yaklaşık 13,5 saatte hedeflediği 103 kilometreyi tamamladı.

        Yaklaşık 7 yaşından bu yana atletizm ve bisikletle ilgilendiğini belirten Belder, son dönemde ultra koşulara yoğunlaştığını, asıl spor dalının ise bisiklet olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Koşunun hazırlık sürecinde ağabeyi ve arkadaşının kendisine destek olduğunu anlatan Belder, 50. kilometrede fiziksel olarak zorlandığını ve devam etmekte güçlük çektiğini ifade etti.

        Ağabeyi ve arkadaşının kendisini motive ederek koşuyu tamamlamasını sağladığını dile getiren Belder, onların desteği olmasaydı hedefini gerçekleştiremeyebileceğini kaydetti.

        Belder, koşusunu Cumhuriyet'e armağan ettiğini belirterek, "103 yıl önce bize bir Cumhuriyet armağan edildi. Biz de bu Cumhuriyet'i korumak ve sahiplenmekle mükellefiz. Ben de bu 103 kilometrelik koşumu Cumhuriyet'e armağan ediyorum ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        REKLAM

        "Her 10 kilometrede bir destek noktası kurduk"

        Erdem Belder'in ağabeyi Alper Belder de kardeşini başarısından dolayı tebrik etti.

        Koşu boyunca kardeşinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını anlatan Alper Belder, her 10 kilometrede bir yiyecek ve su desteği sağlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturduklarını bildirdi.

        Yaklaşık 13 saat boyunca kardeşini takip ettiklerini ve ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini aktaran Alper Belder, koşunun özellikle ilerleyen kilometrelerinde psikolojik açıdan zorlandığını belirtti.

        Alper Belder, kardeşinin Cumhuriyet'in 103. yılı için başladığı koşuyu tamamlaması amacıyla elinden gelen desteği verdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        KARDEMİR, eğitim ve mesleki gelişim çalışmalarını "KARDEMİR Akademi" çatısı...
        KARDEMİR, eğitim ve mesleki gelişim çalışmalarını "KARDEMİR Akademi" çatısı...
        KBÜ'deki konferansta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreç değerlendirildi
        KBÜ'deki konferansta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreç değerlendirildi
        KARDEMİR Akademi ile kurumsal bilgi ve tecrübe yeni nesillere aktarılacak
        KARDEMİR Akademi ile kurumsal bilgi ve tecrübe yeni nesillere aktarılacak
        KBÜ'de İŞKUR Gençlik Programı'na katılacak öğrenciler belirlendi
        KBÜ'de İŞKUR Gençlik Programı'na katılacak öğrenciler belirlendi
        Başkan Çetinkaya'dan öğrencilerin kariyer yolculuğuna destek
        Başkan Çetinkaya'dan öğrencilerin kariyer yolculuğuna destek
        Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti