17 yaşındaki Erdem, Cumhuriyet için 103 kilometre koştu Ağabeyinin şakasını ciddiye alan Erdem, 13.5 saatte 103 kilometre koştu

Karabüklü 17 yaşındaki Erdem Belder, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Bolu'nun Yeniçağ ilçesinden Safranbolu'ya 103 kilometre koştu.

Yaklaşık üç ay önce ağabeyi Alper Belder ve bir arkadaşıyla sohbet ederken ortaya çıkan fikir üzerine koşuya hazırlanan Erdem Belder, rotasını Safranbolu Eski Çarşı'da tamamlayacak şekilde planladı.

Yeniçağa ilçesinden koşuya başlayan Belder, su ve kısa dinlenme molalarıyla yaklaşık 13,5 saatte hedeflediği 103 kilometreyi tamamladı.

Yaklaşık 7 yaşından bu yana atletizm ve bisikletle ilgilendiğini belirten Belder, son dönemde ultra koşulara yoğunlaştığını, asıl spor dalının ise bisiklet olduğunu söyledi.

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Koşunun hazırlık sürecinde ağabeyi ve arkadaşının kendisine destek olduğunu anlatan Belder, 50. kilometrede fiziksel olarak zorlandığını ve devam etmekte güçlük çektiğini ifade etti.

Ağabeyi ve arkadaşının kendisini motive ederek koşuyu tamamlamasını sağladığını dile getiren Belder, onların desteği olmasaydı hedefini gerçekleştiremeyebileceğini kaydetti.

Belder, koşusunu Cumhuriyet'e armağan ettiğini belirterek, "103 yıl önce bize bir Cumhuriyet armağan edildi. Biz de bu Cumhuriyet'i korumak ve sahiplenmekle mükellefiz. Ben de bu 103 kilometrelik koşumu Cumhuriyet'e armağan ediyorum ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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"Her 10 kilometrede bir destek noktası kurduk"

Erdem Belder'in ağabeyi Alper Belder de kardeşini başarısından dolayı tebrik etti.

Koşu boyunca kardeşinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını anlatan Alper Belder, her 10 kilometrede bir yiyecek ve su desteği sağlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturduklarını bildirdi.

Yaklaşık 13 saat boyunca kardeşini takip ettiklerini ve ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini aktaran Alper Belder, koşunun özellikle ilerleyen kilometrelerinde psikolojik açıdan zorlandığını belirtti.

Alper Belder, kardeşinin Cumhuriyet'in 103. yılı için başladığı koşuyu tamamlaması amacıyla elinden gelen desteği verdiğini ifade etti.