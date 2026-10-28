KBÜ'de İŞKUR Gençlik Programı'na katılacak öğrenciler belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Türkiye genelinde uygulanan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş deneyimi kazanmasını ve çalışma hayatına hazırlanmasını amaçlıyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında üniversitede görev alacak öğrenciler kura ile belirlendi.

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