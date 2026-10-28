Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri KBÜ'deki konferansta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreç değerlendirildi

        KBÜ'deki konferansta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreç değerlendirildi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla "Maziden İstikbale: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarihî Süreklilik" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        KBÜ'deki konferansta Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreç değerlendirildi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla "Maziden İstikbale: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Tarihî Süreklilik" konulu konferans düzenlendi.

        Karabük Üniversitesinde Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan süreç devlet geleneği, toplumsal birikim ve tarihî tecrübeler çerçevesinde değerlendirildi.

        Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fırat konuşmacı olarak yer aldı.

        Konferansa İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akyürek, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        REKLAM

        Konferansta Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihî süreç, süreklilik ve dönüşüm perspektifinden ele alındı. Devlet geleneği, toplumsal birikim ve tarihî tecrübelerin değerlendirildiği programda, geçmişin doğru anlaşılmasının bugünü yorumlama ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yapma açısından taşıdığı önem vurgulandı.

        Fırat, tarihî mirasın günümüze yansımaları ve geçmişten edinilen tecrübelerin bugünü anlamlandırmadaki rolü üzerinde durdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        KARDEMİR, eğitim ve mesleki gelişim çalışmalarını "KARDEMİR Akademi" çatısı...
        KARDEMİR, eğitim ve mesleki gelişim çalışmalarını "KARDEMİR Akademi" çatısı...
        17 yaşındaki Erdem, Cumhuriyet için 103 kilometre koştu Ağabeyinin şakasını...
        17 yaşındaki Erdem, Cumhuriyet için 103 kilometre koştu Ağabeyinin şakasını...
        KARDEMİR Akademi ile kurumsal bilgi ve tecrübe yeni nesillere aktarılacak
        KARDEMİR Akademi ile kurumsal bilgi ve tecrübe yeni nesillere aktarılacak
        KBÜ'de İŞKUR Gençlik Programı'na katılacak öğrenciler belirlendi
        KBÜ'de İŞKUR Gençlik Programı'na katılacak öğrenciler belirlendi
        Başkan Çetinkaya'dan öğrencilerin kariyer yolculuğuna destek
        Başkan Çetinkaya'dan öğrencilerin kariyer yolculuğuna destek
        Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
        Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti