Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Kaza, Güney köyünün Akçam mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda traktörüyle odun çeken 46 yaşındaki Naim Karagül, henüz belirlenemeyen nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Karagül ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karagül, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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