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        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük merkezli 2 ilde "silah kaçakçılığı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Karabük merkezli 2 ilde "silah kaçakçılığı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Karabük ve Bartın'da düzenlenen "silah kaçakçılığı" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Karabük merkezli 2 ilde "silah kaçakçılığı" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Karabük ve Bartın'da düzenlenen "silah kaçakçılığı" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilgili birimlerle koordineli bir şekilde, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Karabük ve Bartın'da operasyon gerçekleştirildi.

        Karabük ve Bartın'da 23 adreste yapılan aramada, 32 tabanca, 11 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, 2 bin 500 çeşitli çaplarda fişek, çok sayıda silah parçası, yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen 4 tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ile dedektör ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Zanlılardan 3'ü adli kontrolle, 3'ü de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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