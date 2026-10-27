Karabük ve Bartın'da kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama

KARABÜK ve Bartın’da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 48 silah, 2 bin 500 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik Karabük ve Bartın’da operasyon düzenledi. Karabük’te 22, Bartın’da 1 şüpheli olmak üzere toplam 23 şüpheliye yönelik 23 adreste yapılan aramalarda 32 tabanca, 11 av tüfeği ve 5 pompalı tüfek olmak üzere 48 silah ele geçirildi. Aramalarda ayrıca çeşitli çaplarda 2 bin 500 fişek, çok sayıda silah parçası, yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 4 Kur’an-ı Kerim ve 1 define arama dedektörü bulundu.

REKLAM

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.