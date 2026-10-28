KARDEMİR Akademi ile kurumsal bilgi ve tecrübe yeni nesillere aktarılacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek, kurumsal bilgi ve tecrübeyi yeni nesillere aktarmak ve genç yetenekleri yetiştirmek amacıyla KARDEMİR Akademi’yi hayata geçirdi.

KARDEMİR’den yapılan açıklamaya göre, şirketin kuruluşundan bu yana sürdürdüğü çıraklık ve mesleki eğitim çalışmalarından doğan köklü öğrenme kültürü, KARDEMİR Akademi çatısı altında daha kapsamlı bir yapıya taşındı.

"Önce insan" yaklaşımıyla oluşturulan akademi kapsamında çalışanların teknik ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi, deneyimli personelin bilgi birikiminin yeni kuşaklara aktarılması, genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve üniversitesanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Akademinin ilk programı olan ENTEGRE Aday Mühendis Programı ile üniversitelerin mühendislik fakültelerinde son sınıfta öğrenim gören öğrencilere, teorik bilgilerini gerçek üretim ortamında uygulama fırsatı sunulacak.

Üniversitelerle yürütülen işbirlikleri kapsamında geliştirilen programda öğrencilerin, eğitim aldıkları bölümler ve yetkinlikleri doğrultusunda uygun üretim ve destek birimleriyle eşleştirilmesi planlanıyor. Deneyimli teknik yöneticilerin mentörlüğünde iş süreçlerine katılacak adaylar, teknik eğitimler, saha uygulamaları ve proje çalışmalarıyla mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecek.

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Kok ve sinter tesislerinden yüksek fırınlara, çelikhaneden haddehanelere uzanan entegre üretim süreçlerinde deneyim kazanacak adaylar; üretim, bakım, enerji, kalite, otomasyon, dijitalleşme ve yalın dönüşüm gibi alanlarda çalışma imkanı bulacak.

Programın, öğrencilerin teknik yeterliliklerinin yanı sıra problem çözme, ekip çalışması ve iş disiplini becerilerine de katkı sağlaması amaçlanıyor. Programı başarıyla tamamlayan adaylar, KARDEMİR’in gelecekteki insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak yetenek havuzunda değerlendirilebilecek.