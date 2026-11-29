AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "bağımlılıkla mücadele" semineri düzenlendi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Sağlık Politikaları Birim Başkanlığınca organize edilen program, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplum sağlığını tehdit eden madde, tütün, alkol, dijital ve davranışsal bağımlılıklara karşı farkındalığı artırmak, koruyucu ve önleyici sağlık politikalarını sahada daha güçlü hale getirmek amacıyla düzenlenen seminere, Safranbolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri sunumlarıyla katkıda bulundu.

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Programda değerlendirmelerde bulunan Uluçay, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir sağlık politikası değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çekerek, koruyucu ve önleyici sağlık politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen seminerde, bağımlılığın bireyin yanı sıra aile yapısını, toplumsal huzuru ve ekonomik sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen çok boyutlu bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgulandı.

Seminerde ayrıca bağımlılıkla mücadelede tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum ile koruyucu ve önleyici politikaların eş güdüm içinde yürütülmesinin önemi üzerinde duruldu.