Karabük'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karabük'te zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Giriş: 29.11.2026 - 01:00 Güncelleme:
Karabük'te zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda, yola çıkan at nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan çarpmanın etkisiyle yola düşen at ayağa kalkarak bölgeden uzaklaştı.
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