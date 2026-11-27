Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Eğitim Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Zorunlu Eğitim Süresi Politika Raporu" tanıtıldı.

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in 21. politika raporunun sunulduğunu söyledi.

KAPGEM'in Türkiye'nin güncel sorunlarına ve ihtiyaçlarına politika raporlarıyla çözümler ürettiğini ve yenilikçi sosyal modeller geliştirdiğini belirten Kırışık, "KAPGEM Türkiye'de dikkat çeken, ilgi gören, raporları takip edilen, raporları ciddi analizlere, çalışmalara konu olan bir konuma erişmiştir. Bu durumdan son derece memnunuz çünkü ülkemize bir düşünce kuruluşu olarak bilimin yuvası Karabük Üniversitesinden çok büyük katkılar sağlamak istiyoruz." dedi.

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Kırışık, KAPGEM'in 36 politika masasına ulaştığını aktararak, Eğitim Politikaları Masasıyla zorunlu eğitim süresini ele aldıklarını, bu konuda dünyadaki örnekleri incelediklerini ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

Kırışık, 12 yıllık zorunlu eğitimin Türkiye'nin en çok tartışılan konularından birisi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"6 yaşında eğitime başlayan, 18 yaşında eğitimi sonlanan, 18 yaşından sonra üniversite hayali kuran, üniversiteye gitmek isteyen, üniversiteye gittikten sonra yaşı oldukça ilerlemiş, fizyolojik ve psikolojik gelişimi açısından artık bir işe girme, hayatta bir yer edinme beklentisi olan bir gencin hala öğrenci olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Karşımıza ev genci ismi verilen yeni bir kavram çıktı. Yani ne öğrenci ne de istihdamda çalışan birisi, milyonlarca ev genci ortaya çıktı. Çalışmıyor, öğrencilik yapmıyor, geleceğe dair umudu son derece az, bu kadar insan kaynağına ihtiyacımız olan bir dönemde, bir çağda milyonlarca ev genci ile karşı karşıyayız."

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Türkiye'nin doğum oranlarının azaldığını anımsatan Kırışık, "Amerika, İngiltere, Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve gelişmiş devletlerde olduğu gibi zorunlu eğitim süresini sınırlandırarak gençlerin hayata atılabileceği zamanı onlara kazandırmak gerekiyor. Bu açıdan pek çok gelişmiş ülkenin benimsediği modelleri inceleyerek ülkemiz açısından son derece önemli bir model önerisiyle karşınızdayız. İnşallah bu çalışmamızın ülkemize, milletimize, devletimize faydalı, hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kırışık'ın konuşmasının ardından KAPGEM Eğitim Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Arslan sunum yaptı.