Karabük'te bir iş yerinin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokak'ta bulunan bir dönercide meydana geldi. İş yerinin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.