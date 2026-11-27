Seminerde ayrıca emniyet birimlerinin narkotik ekiplerinde görevli bir polis memuru, bağımlılıkla mücadele ve riskli durumlardan korunma konularında bilgilendirme yaptı.

Eğitimde aile içi iletişim, sağlık ve hukuki süreçlerin yanı sıra iletişim ve medya alanında farkındalık konuları ele alındı. Gençlerin evlilik sürecine bilinçli şekilde hazırlanmasının önemi vurgulandı.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen seminerde öğrencilere aile içi iletişim, evlilikte sağlık ve hukuki süreçler ile bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verildi.

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