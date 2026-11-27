Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin emeğini desteklemek ve kentte arıcılık sektörünü güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Arı Varsa Hayat Var" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen destekle, kent genelindeki arıcıların kovan varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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