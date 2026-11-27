Proje kapsamında kampüste yapılan ölçümlerin sanayi bölgesi ve doğal ormanlık alanlardan elde edilen verilerle karşılaştırıldığı, sonuçların QR kodlu dijital rehbere eklendiği bildirildi.

Çalışmada görev alan KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Can, öğrencilere taşınabilir hava kalitesi ölçüm cihazlarının çalışma prensipleri, temiz hava izleme yöntemleri ve ölçülen çevresel parametreler hakkında bilgi verdi.

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