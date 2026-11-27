"Karabük Hava Pusulası" projesiyle kampüsün hava kalitesi ölçüldü
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Genç İletişimciler Kulübü tarafından ÜNİDES desteğiyle yürütülen "Karabük Hava Pusulası" projesi kapsamında yerleşkede uygulamalı hava kalitesi ölçümü gerçekleştirildi.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Genç İletişimciler Kulübü tarafından ÜNİDES desteğiyle yürütülen "Karabük Hava Pusulası" projesi kapsamında yerleşkede uygulamalı hava kalitesi ölçümü gerçekleştirildi.
Karabük Üniversitesinde ÜNİDES desteğiyle yürütülen "Karabük Hava Pusulası" projesi kapsamında öğrenciler, taşınabilir cihazlarla kampüsteki hava kalitesini ölçerek verileri kayıt altına aldı.
Rektörlük binası önünde düzenlenen saha çalışmasına Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri ve kulüp üyeleri katıldı.
Çalışmada görev alan KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Can, öğrencilere taşınabilir hava kalitesi ölçüm cihazlarının çalışma prensipleri, temiz hava izleme yöntemleri ve ölçülen çevresel parametreler hakkında bilgi verdi.
Can'ın rehberliğinde cihazları kullanan öğrenciler, kampüsteki hava kalitesi değerlerini ölçerek elde ettikleri verileri kaydetti.
Proje kapsamında kampüste yapılan ölçümlerin sanayi bölgesi ve doğal ormanlık alanlardan elde edilen verilerle karşılaştırıldığı, sonuçların QR kodlu dijital rehbere eklendiği bildirildi.
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