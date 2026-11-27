Karabük Üniversitesi (KBÜ), sürdürülebilir kampüs hedefleri kapsamında 10 farklı noktada elektrikli araç şarj istasyonu kurdu.

Karabük Üniversitesinin merkez, Safranbolu ve Eskipazar yerleşkeleri ile TOBB Meslek Yüksekokulunda kurulan 17 alternatif akım (AC) ve 2 doğru akım (DC) olmak üzere toplam 19 şarj ünitesi hizmete açıldı.

Üniversitenin merkez yerleşkesinin yanı sıra Safranbolu ve Eskipazar yerleşkeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Meslek Yüksekokulunda kurulan toplam 19 şarj ünitesi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Merkez yerleşkede Rektörlük Otoparkı, Tıp Fakültesi yanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Otoparkı, İlahiyat Fakültesi yanı ve stadyumda ikişer adet 22 kilovatlık AC şarj ünitesi kuruldu.

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Camii karşısındaki otoparkta 120 kilovatlık bir DC şarj ünitesi hizmete alınırken Mühendislik Fakültesinde 2 adet 22 kilovatlık AC ve 1 adet 120 kilovatlık DC ünite konumlandırıldı.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde 2, TOBB Meslek Yüksekokulu ile Eskipazar Meslek Yüksekokulunda ise birer adet 22 kilovatlık AC şarj ünitesi kuruldu.

Şarj hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli cihazlara indirilebilen Tripy Charge mobil uygulaması üzerinden istasyonlara erişebiliyor.

Üniversitenin farklı yerleşkelerine yayılan altyapıyla elektrikli araç kullanıcılarının kampüs içinde şarj hizmetinden daha kolay yararlanması ve çevre dostu ulaşım seçeneklerinin desteklenmesi hedefleniyor.