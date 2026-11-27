Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi raporunda Raylı Sistemler alanında hacim göstergesinde Türkiye birincisi oldu.

Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK'ın 2026 yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi raporunda Raylı Sistemler alanında hacim göstergesinde Türkiye birinciliğini elde etti.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, 2020 yılı ve öncesinde kurulan 200 üniversite, 20 ana araştırma alanı altında 134 alt alanda değerlendirildi.

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Analizde yayın ve atıf verileri için 20212024, ArGe proje verileri için ise 20212025 dönemi esas alındı. Üniversiteler, yüzde 60 kalite ve yüzde 40 hacim ağırlıklı olmak üzere 11 gösterge üzerinden incelendi.

KBÜ'nün Raylı Sistemler alanındaki başarısında, eğitim, araştırma ve uygulama kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarının yanı sıra yerli yazılım ve donanım tabanlı projeleri etkili oldu.

Bu projelerden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından desteklenen SİMURAYKBÜ ile tren makinisti adaylarının uygulamalı eğitimlerine katkı sunacak raylı sistem araç kabin simülatörü geliştiriliyor.

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Eskipazar Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Makinistliği Programı bünyesinde yürütülen proje, yapay zeka ve simülasyon altyapısını bir araya getiriyor. Projenin hayata geçirilmesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Ulaştırma Sektörel Araştırma ve Uygulama Başkanlığı, TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ de katkı sağladı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin TÜBİTAK raporunda 15 araştırma alanında Türkiye'nin ilk 10'u, bunların 10'unda ise ilk 4'ü arasında yer aldığını belirtti.

Raylı Sistemler alanındaki birinciliğin uzun soluklu bilimsel çalışmaların ve kamu kurumlarıyla kurulan iş birliklerinin sonucu olduğunu ifade eden Kırışık, SİMURAYKBÜ gibi yerli projelerin yapay zeka çalışmalarına da katkısıyla raylı sistemler alanındaki akademik ve teknolojik kapasiteyi güçlendirdiğini kaydetti.

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Kırışık, akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin katkısıyla elde edilen başarıyı daha ileri taşımak ve Türkiye'nin bilim ve teknoloji hedeflerine nitelikli projelerle katkı sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.