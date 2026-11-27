Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin hazırladığı "Sarı Kanarya" adlı belgesel, Sürdürebilirsin Film Festivali’nde finale kaldı.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Sarı Kanarya" belgeseli, Sürdürebilirsin Film Festivali’nde finalist oldu. Yapım, daha önce iki festivalde ödül kazanmış, Boston Türk Festivali’nde de finale kalmıştı.

Yönetmenliğini bölüm mezunu Melike Kaya’nın üstlendiği belgesel, Sürdürebilirsin Kültür ve Ekoloji Derneği tarafından düzenlenen festivalde finalistler arasına girdi.

Ankara'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Şafak Özdemir'in yaşam mücadelesini konu alan belgesel, Özdemir'in kendi imkanlarıyla geliştirdiği ve "Sarı Kanarya" adını verdiği aracı üzerinden umut ve hayata tutunma çabasını anlatıyor.

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Belgeselin ekibinde Zübeyde Okuyan, Yaren Tunçtop, Ayten Oruç, Buse Doruk ve Beyzanur Ergül görev aldı.

"Sarı Kanarya", daha önce TRT Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde ikincilik, Bozok Film Festivali'nde ise En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Yapım, ABD'de düzenlenen Boston Türk Festivali'nin 21. Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda da finalist olmuştu.

Sürdürebilirsin Film Festivali'ndeki finalistliğiyle belgesel, ulusal ve uluslararası festivallerdeki başarılarına bir yenisini ekledi.