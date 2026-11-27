Karabük'te 10 yıldır turizm sektöründe hizmet veren KARTEM firması, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik yaşanan olaylara tepki göstererek planladığı Batum yılbaşı turunu iptal etti.

Yurt içi, yurt dışı ve okul turları düzenleyen firma, son dönemde ilgi gören Batum yılbaşı turları kapsamında program hazırladı. Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrağı açmaları nedeniyle şiddete maruz kaldıkları belirtilen olayların ardından firma, tur programını iptal etme kararı aldı.

Firma yetkilisi Gülşah Kadriye Temli, yaptığı açıklamada, 10 yıldır Karabük'te turizm sektöründe hizmet verdiklerini, yurt içi, yurt dışı ve okul turları düzenlediklerini belirtti.

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Son dönemde Batum yılbaşı turlarına ilginin arttığını ve kendilerinin de bu kapsamda tur düzenlemeyi planladıklarını aktaran Temli, yaşanan olaylar nedeniyle programı iptal ettiklerini bildirdi.

Ön rezervasyon yaptıran misafirlerine turun iptal edildiğini ilettiklerini ifade eden Temli, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde popülaritesi artan Batum yılbaşı turları gündeme gelmişti. Biz de firmamız olarak güzel bir Batum turu planlamayı düşünmüştük. Fakat dün akşam Gürcistan'da yaşanan Beşiktaş maçında taraftarlarımıza yönelik, Filistin bayrağı açtıkları için görmüş oldukları şiddetten ötürü yılbaşı programımızı iptal ettik. Ön rezervasyon yaptıran misafirlerimize turun iptal edildiğini bildirmiş bulunmaktayız. Zulme karşı insanların verdiği bu direnişe karşı biz de yanlarında olmak istedik. Bu taraftarımıza polis tarafından yapılmış olan bu orantısız gücü kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu bir insanlık davasıdır, vicdan davasıdır. O yüzden her zaman Türk milletinin yanında, Filistin'in yanında sizlerle tek yürek, tek millet diyoruz."