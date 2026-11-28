AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, organizasyonda emeği geçen İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz ve teşkilat mensuplarına, programa katılan gençlere teşekkür etti.

Keltepe’nin eşsiz doğasında gerçekleştirilen programda gençler, ateş başında sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Programa; Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt katıldı. Gençlerle bir araya gelen heyet, samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.