Karabük Üniversitesi tarafından hazırlanan politika raporunda, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi uluslararası örneklerle ele alınarak gençlerin daha erken yaşta iş hayatına katılmasına yönelik öneriler geliştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Zorunlu Eğitim Süresi Politika Raporu" kamuoyuna tanıtıldı.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, raporun KAPGEM tarafından hazırlanan 21'inci politika raporu olduğunu belirtti.

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KAPGEM'in Türkiye'nin güncel sorunlarına bilimsel çalışmalarla çözüm üretmeyi amaçladığını ifade eden Kırışık, merkezin 36 politika masasına ulaştığını ve kamu kurumları ile bakanlıkların ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirdiğini söyledi.

Zorunlu eğitim süresinin Türkiye'de uzun süredir tartışılan konular arasında yer aldığını kaydeden Kırışık, mevcut 12 yıllık sistemin gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçiş sürecini geciktirdiğini savundu.

Eğitim süresinin gençlerin iş hayatına atılma yaşına etkisine dikkati çeken Kırışık, eğitimini tamamladığı halde istihdama katılamayan ve eğitim hayatına devam etmeyen gençlerin oluşturduğu "ev genci" sorununun giderek önem kazandığını ifade etti.

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Bu durumun gençlerin gelecek beklentileri, aile kurma süreçleri ve toplumsal yaşam üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirten Kırışık, gençlerin daha erken yaşlarda meslek ve çalışma hayatıyla buluşmasının önemine değindi.

Raporda ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin zorunlu eğitim sistemlerinin incelendiğini aktaran Kırışık, uluslararası uygulamalar ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir model önerisi geliştirdiklerini bildirdi.

Türkiye'de doğurganlık oranının 1,42 seviyesine gerilediğini, nüfusun kendini yenileme eşiğinin ise 2,1 olduğunu hatırlatan Kırışık, "Ülke nüfusunun kendi kendini yenilemesi için zorunlu asgari sınır olan 2,1'in son derece altındayız. Eğer tablo böyle devam ederse daha da aşağılara, 1 noktasına, hatta 1'in altına bile düşme riskiyle karşı karşıyayız. Gençlerin Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Çin'de, Japonya'da, Güney Kore'de, gelişmiş devletlerde olduğu gibi zorunlu eğitim süresinin sınırlandırarak gençlerin hayata atılabileceği zamanı onlara kazandırmak, ‘ağaç yaşken eğilir' düsturu uyarınca daha genç yaşlarda hayata atılmasını sağlamak" diye konuştu.

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Kırışık, hazırlanan raporun eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunmasını temenni etti.

Program, KAPGEM Eğitim Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Arslan'ın rapora ilişkin sunumuyla sona erdi.