Karabük’te olay yeri inceleme aracı, yola çıkan ata çarptı. Arkadan gelen iki aracın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki olay yeri inceleme aracı, kara yoluna çıkan ata çarptı. Bu sırada arkadan gelen 06 FFE 465 plakalı otomobil, olay yeri inceleme aracına çarptı. Aynı yönde ilerleyen 78 SB 444 plakalı otomobil de kazaya karışan 06 FFE 465 plakalı araca çarptı.

Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan, çarpmanın etkisiyle yere düşen atın kısa süre sonra ayağa kalkarak uzaklaştığı görüldü.