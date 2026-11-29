Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, organizasyonda emeği geçen İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz ve teşkilat mensuplarına, programa katılan gençlere teşekkür etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Keltepe Kayak Merkezi'nde yapılan programda gençler, ateş başında sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

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