Karabük'te AK Parti İl Gençlik Kollarınca "Gençlik Buluşması" düzenlendi
AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından "Gençlik Buluşması" gerçekleştirildi.
AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından "Gençlik Buluşması" gerçekleştirildi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Keltepe Kayak Merkezi'nde yapılan programda gençler, ateş başında sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, organizasyonda emeği geçen İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz ve teşkilat mensuplarına, programa katılan gençlere teşekkür etti.
Etkinliğe, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ve partililer katıldı.
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