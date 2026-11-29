Karabük Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde "SosyalFest 2027 Strateji ve Planlama Çalıştayı" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olarak Karabük Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen SosyalFest'in 2027 vizyonu, yarın Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenecek çalıştayda ele alınacak.

İki üniversitenin işbirliğinde gerçekleştirilecek çalıştay, sosyal inovasyon ve toplumsal çözüm odaklı çalışmaların gelecek dönem stratejisini belirleyecek.

SosyalFest'in bugüne kadar oluşturduğu güçlü akademik ve toplumsal etkiyi 2027 vizyonuyla bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan çalıştayda, organizasyonun gelecek dönem kurgusu detaylandırılacak.

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Bugüne dek düzenlediği festivaller ve fikir yarışmalarıyla toplumun her kesiminden binlerce katılımcının toplumsal fayda odaklı çözüm modelleri geliştirmesini sağlayan SosyalFest'in yeni dönem yol haritası bu buluşmada şekillenecek.

Çalıştayın açılış ve protokol konuşmalarını Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yapacak.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilecek SosyalFest tanıtım sunumuyla organizasyonun bugüne kadarki kazanımları, ulusal ve uluslararası hedefleri katılımcılarla paylaşılacak.

Gün boyu sürecek çalıştayda akademisyenler ve alan uzmanlarının katılımıyla tematik çalışma masaları oluşturulacak.

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Tematik değerlendirme, öneri geliştirme ve önceliklendirme oturumlarının sonunda hazırlanacak eylem planı ve sonuç raporları, SosyalFest 2027'nin yol haritasını oluşturacak.