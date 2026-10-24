Hatalı sollama yapan kamyon ile midibüs burun buruna geldi
KARABÜK'te hatalı sollama yapan kamyon, karşıdan gelen işçi servisi midibüsüyle burun buruna geldi. O anlar, midibüsün araç içi kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 24.10.2026 - 17:34 Güncelleme:
KARABÜK’te hatalı sollama yapan kamyon, karşıdan gelen işçi servisi midibüsüyle burun buruna geldi. O anlar, midibüsün araç içi kamerasıyla görüntülendi.
Karabük-Yenice kara yolunda sürücüsünün önündeki aracı sollamaya çalıştığı kamyon, karşı yönden gelen işçi servisi midibüsüyle karşı karşıya geldi. Sürücüler son anda manevra yaparken, midibüsteki işçilerin yaşadığı kısa süreli korku araç içi kamerası tarafından görüntülendi.
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