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        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Karabük Teknokent firması "PrintHere - Akıllı Baskı Otomatı" projesiyle birincilik ödülü kazandı

        Karabük Teknokent firması "PrintHere - Akıllı Baskı Otomatı" projesiyle birincilik ödülü kazandı

        Karabük Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firma, Kastamonu'da düzenlenen "Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı"nda birincilik ödülü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Karabük Teknokent firması "PrintHere - Akıllı Baskı Otomatı" projesiyle birincilik ödülü kazandı

        Karabük Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firma, Kastamonu'da düzenlenen "Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı"nda birincilik ödülü kazandı.

        Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Teknokent ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, PRINTHERE Teknoloji ve Yazılım AŞ, "PrintHere - Akıllı Baskı Otomatı" projesiyle Girişimci Kategorisi'nde birinci olan firma, 60 bin liralık ödülün sahibi oldu.

        Firmanın ödülü, Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Samet Nohutçu ile Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz tarafından verildi.

        KBÜ mezunlarınca kurulan ve Karabük Teknokent'in "Baykuş Hızlandırma Programı" kapsamında aldığı eğitim ve mentörlük destekleriyle iş fikrini geliştirip 2025 yılında şirketleşen firma, mobil uygulama destekli akıllı otomatlarla self-servis baskı hizmetlerini dijitalleştirip pratik hale getirmeyi hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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