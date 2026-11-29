Göç güzergahı üzerindeki Karabük üzerinden geçen turnalar, sürü halinde gökyüzünde ilerledi. Turnaları fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Gökyüzünde bir süre süzülen turna sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.

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