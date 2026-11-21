Kara yolunun bir bölümünde kaymalar ve ağaç devrilmeleri yaşandı.

İlçeye bağlı Nebioğlu köyü Demirköprü mevkisinde yağışların ardından Ova Çayı kenarında toprak kayması meydana geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, kayma nedeniyle yolun heyelanla kapanma riskine karşı önlem almak amacıyla gece saatlerinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Ova Çayı'nda suyun yönünü değiştirerek yolun zarar görmesini ve ulaşıma kapanmasını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Ova Çay'ında debinin yükselmesiyle KarabükBartın kara yolunun bir kısmında kayma yaşandı.

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