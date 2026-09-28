AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Karaman'da konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Asla ama asla hiç kimsenin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yük alamıyorsa bile yük olmaması lazım. Hiçbirimizin bu anlamda bu davaya yük olmamamız lazım. Kim ne yaparsa yapsın AK Parti davası, adı gibi AK bir davadır. Kimse yanlışıyla bu AK davayı kirletemez. AK Parti mutlaka ama mutlaka adaletin, mutlaka ama mutlaka doğrunun yanında olmaya devam edecektir." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında kentte bulunan Gül, Karaman Valiliğini ziyaret etti.

Ardından AK Parti Karaman İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, bazı milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle, vatandaşla, esnafla, çiftçiyle, işçiyle, emekçiyle buluşmak üzere Karaman'da bulunduklarını dile getirdi.

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AK Parti'nin tabelasının milletin kendi elleriyle astığı bir tabela olduğunu ifade eden Gül, "O yüzden AK Parti bir tabela partisi değildir. AK Parti, tabelasını milletin astığı, milletin sahip çıktığı, milletin partisidir, milletin davasıdır ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu bir davadır, kutlu bir yürüyüştür." diye konuştu.

Gül, AK Parti'nin ülkede 250 yılda yapılamayacak icraatleri 25 yılda gerçekleştirdiğini vurgulayarak, AK Parti'nin çok önemli devrimler yaptığını, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayisine varıncaya kadar her alanda milletin hizmetkarı olduklarını bildirdi.

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- "Türkiye'nin önünü hiç kimse kesemeyecektir"

Karaman'ın da her zaman AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olduğunu, vesayetçilere ve tuzak kuranlara fırsat vermediğini anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Artık eski Türkiye eskide kaldı. Şimdi o vesayetin önümüze döşediği, uluslararası belli güç merkezlerinin 'Türkiye güçlenmesin, Türkiye büyümesin' diye önümüze koyduğu bütün prangaları yıka yıka, o setleri aşa aşa artık Türkiye otobana çıkmıştır. Türkiye'nin önünü hiç kimse kesemeyecektir. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde ekonomisiyle daha güçlü, demokrasisiyle daha güçlü bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Aynı zamanda Türkiye, daha adil bir dünyanın da kurucu gücü olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce New York'ta dünyaya seslendiğini hatırlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada yaptığı tarihi konuşmayı bütün dünya izledi. Filistin'in yanında olan, mazlumların yanında olan dünyadaki haksızlıkları, adaletsizlikleri, yapılan bütün zulümleri söyleyebilen, Türkiye'den başka, Recep Tayyip Erdoğan'dan başka o kürsüde hiç kimse konuşmadı. İşte Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' diye New York'ta BM Genel Kurulu'nda haykırıyorsa, milletimizin ona vermiş olduğu güçlü bir destek, AK davanın mensuplarının vermiş olduğu güçlü destek ve duadandır. Allah sizden razı olsun."

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Dünyada zulümlerin, haksızlıkların, savaşların devam ettiğini dile getiren Gül, Türkiye'nin çatışmaların ve gerilim hattının ortasında güvenilir bir ada olarak durduğunun altını çizdi.

Gül, Türkiye'nin bu gücünü korumak, birlik ve beraberliği için 'Terörsüz Türkiye' hedefiyla yollarına devam ettiklerini belirterek, "Terörsüz Türkiye, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli projelerinden biri olarak karşımızdadır. Bugün şu anda da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığında kurul 2. toplantısını yapmaktadır. Allah'ın izniyle inanıyoruz ki çok önemli ve güzel gelişmeleri yakın zamanda da yine göreceğiz. Türkiye artık terör belasından tamamen kurtulacak. Anneler artık ağlamayacak. Anneler çocuklarını, torunlarını güvenli bir şekilde uğurlayabilecekler. Gözler arkada kalmayacak." ifadesini kullandı.

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- "Hiç kimsenin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yük olmaması lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha güvenli bir Türkiye'ye doğru kararlı bir şekilde ilerlediklerini aktaran Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye siyasetine baktığımızda Türkiye'de 'muhalefet' diye bir vizyonun olmadığını hepimiz görüyoruz. AK Parti'nin AK Parti'den başka rakibi yok. Biz rehavete düşersek, biz keyfi davranırsak, ancak o zaman bir gevşeme olur, bir eksiklik olur. O yüzden asla rehavete kapılamayız, asla millete sırtımızı dönemeyiz. Asla ama asla hiç kimsenin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yük alamıyorsa bile yük olmaması lazım. Hiçbirimizin bu anlamda bu davaya yük olmaması lazım. Kim ne yaparsa yapsın AK Parti davası, adı gibi AK bir davadır. Kimse yanlışıyla bu AK davayı kirletemez. AK Parti mutlaka ama mutlaka adaletin, mutlaka ama mutlaka doğrunun yanında olmaya devam edecektir. Bu hususta tüm mekanizmaları ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman hakkın, hakikatin yanında olmaya devam edecektir. Bizden de kimin yanlışı, eksikliği varsa da bu konuda da siyasi anlayışımız bu hususta yanlışa asla ama asla destek olmamak ve haksızlıkların karşısında olmaktır. Siyasetimizi bu anlamda güçlü bir şekilde sürdürerek devam edeceğiz."