Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yürüyüş, çelenk sunma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Karaman Öğretmenevi önünde bir araya gelen protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler, Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüdü. Parkta düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programı Piri Reis Kültür Merkezi'nde devam etti. Programa katılan Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, yaptığı konuşmada öğretmenliğin insanlık tarihinin en kadim mesleklerinden biri olduğunu belirterek, öğretmenlik mesleğinin kıymetli olduğu kadar zor da olduğunu söyledi. Öğretmenliğin insanlık tarihi boyunca varlığını sürdüreceğini ifade eden Çiçek, teknolojinin beraberinde getirdiği olumsuzluklar karşısında öğretmenlerin çocuklara dokunuşunun daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Çiçek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenleri rahmetle anarken, emekli öğretmenlere sağlık diledi. Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere plaket verildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler ise yemin etti. Öğrencilerin şiir okuduğu program, müzik konseri ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Resim sergisinin gezilmesiyle etkinlik sona erdi.

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Programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'in yanı sıra il protokolü ve öğretmenler katıldı.