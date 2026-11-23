Karaman'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün Kumdan Boğazı mevkisine giden Mehmet Ali Göksu (37) ve arkadaşının bulunduğu araç çamura saplandı.
Yardım çağırmak için araçtan ayrılan Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göksu'yu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
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